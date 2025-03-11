Раскрыты новые подробности операции ВС РФ «Труба» в районе Суджи

Российские военные успешно освободили промышленную зону Суджи в Курской области в результате операции «Труба» — сейчас бои ведутся в частном секторе города. Как сообщает РИА Новости, такие подробности раскрыли в Добровольческом корпусе.

Маневр совершили разведывательно-штурмовая бригада «Ветераны» и штурмовая бригада «Восток» Добровольческого корпуса, подразделения 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ и 72-й мотострелковой бригады, а также группа «Аида» спецназа «Ахмат».

«Освобождена промышленная зона в Судже, бои ведутся в частном секторе», — отметил собеседник агентства.

По словам источника, украинские войска хаотично отступают в сторону Заолешенки. Всего в тыл противника просочились около 800 человек. Для развития успеха командование вводит в бой вводятся новые подразделения с бронетехникой. Сейчас общевойсковая операция продолжается — наступление идет сразу по нескольким направлениям.

Напомним, что бойцы воспользовались газопроводом, который ранее применялся для поставок газа через Украину. Военнослужащим пришлось преодолеть по трубе около 12 км в полной экипировке, чтобы зайти в тыл врагу. Командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявлял, что операция войдет не только в учебные пособия для спецслужб, но и в учебники истории РФ.