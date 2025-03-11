Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила европейцев, что в ближайшие недели им "потребуется мужество" и их ждут "сложные решения", чтобы сделать рывок в гонке вооружений. Об этом она заявила, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге.

По ее мнению, это якобы "необходимо", для "военного сдерживания" России.

"В ближайшие недели и месяцы европейцам потребуется больше мужества, предстоят сложные решения", - заявила она.

По ее словам, ЕС должен "сделать рывок" в процессе милитаризации Европы, "он нам нужен сейчас, на это потребуется мужество".

Фон дер Ляйен призвала перевести работу ЕК в режим военной подготовки

Фон дер Ляйен сообщила, что большую часть военных инвестиций в рамках предложенного Еврокомиссией плана милитаризации Европы на €800 млрд на ближайшие четыре года должны будут изыскать страны Евросоюза из своих бюджетов и самостоятельно взятых кредитов.