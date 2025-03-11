Крупнейшая атака на Москву и область: что известно об ударах БПЛА по РФ

Сегодня ночью Вооруженные силы Украины предприняли попытку массированной атаки по российским регионам, были сбиты 337 беспилотных летательных аппарата. Что известно об атаке к этому часу, в материале «Рамблера».

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены украинские беспилотники над девятью российскими регионами. Больше всего - 126 БПЛА – было сбито над Курской областью.

«91 БПЛА – над территорией Московской области, 25 БПЛА – над территорией Белгородской области, 22 БПЛА – над территорией Рязанской области, 10 БПЛА – над территорией Калужской области», - говорится в сообщении.

Также по восемь беспилотников были сбиты над Липецкой и Орловской областями, шесть - над территорией Воронежской области, еще три дрона уничтожены в Нижегородской области.

Жертвы и пострадавшие

Первую партию дронов Вооруженные силы Украины запустили около часа ночи по Курску и Курчатову. Вскоре взрывы также прозвучали в небе над Рязанью. Чуть позже появились сообщения о работе ПВО в Липецкой, Брянской и Белгородской областях, пишет Telegram-канал Mash.

В Липецкой области беспилотник упал неподалеку от пункта взимания платы на трассе М-4 в Становлянском округе, в результате пострадал один человек, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

«Пострадавший — житель Владимира. Со слов мужчины, он специально остановил машину, чтобы посмотреть на летящий беспилотник. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь, вертолетом санитарной авиации он транспортирован в Липецкую областную больницу», - пояснил глава области, отметив также, что осколками были задеты четыре автомобиля.

Захарова прокомментировала крупную атаку БПЛА на Москву

Массированной атаке беспилотников подверглась и Московская область. Погиб один человек, трое ранены, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Сегодня в 4 часа утра началась массовая атака беспилотников на Москву и Московскую область. Известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (г. Видное) и Домодедово (с. Ям). Также обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, где повреждены как минимум семь квартир с 19 по 22 этажи дома на Северном шоссе. Из них эвакуированы 12 человек, включая троих детей», - пояснил глава региона.

Также, по словам губернатора Владимирской области Александра Авдеева, БПЛА упал на железную дорогу в районе станции «Юрьевец», повреждения незначительные, движение поездов не прекращалось.

Атака на Москву

Массированная атака беспилотников ВСУ на Москву также началась около 4 утра. В 8:19 мск мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что сбито 74 дрона.

«На территории города Москвы незначительно повреждена кровля дома от падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице. Соответствующие службы работают на месте», - пояснил градоначальник.

В 8:52 мск мэр Сергей Собянин заявил, что отбита «самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву».

«Сбиты на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников. Спасибо силам ПВО ВКС МО за отличную работу», - написал он.

В результате атаки на Москву и Подмосковье была ограничена работа аэропортов «Жуковский», «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево».

В авиакомпании «Аэрофлот» сообщили, что из-за ограничения работы аэропортов было скорректировано расписание, и несколько рейсов, летевших в Москву, направлены на запасные аэродромы в Казань, Санкт-Петербург, Самару, Уфу, Саратов и Сыктывкар.

«Выполнение данных рейсов в пункт назначения будет осуществляться после открытия аэропорта Шереметьево на прием и выпуск воздушных судов. Авиакомпания рекомендует пассажирам следить за изменениями в расписании», - говорится в заявлении пресс-службы.

Эта атака стала крупнейшей в 2025 году. Аналогичная массированная атака была в ночь на 26 февраля, тогда средства противовоздушной обороны сбили 128 украинских беспилотников.