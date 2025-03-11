Мэр Сергей Собянин поблагодарил ПВО ВКС МО за сбитые беспилотники

В столичном регионе отбита самая массированная атака беспилотников. По разным оценкам в регион прилетело несколько сотен беспилотников. Есть пострадавшие.

Мэр столицы в своем Telegram-канале поблагодарил силы противовоздушной обороны за отличную работу.

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"Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву. На подлете к Москве сбиты 74 БПЛА, на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников. Спасибо силам ПВО ВКС МО за отличную работу", - написал мэр.

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В Московской области насчитали еще более сотни сбитых беспилотников, есть разрушения в городском округе Домодедово и Видном. Несколько человек пострадало.