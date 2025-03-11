Мэр Сергей Собянин поблагодарил ПВО ВКС МО за сбитые беспилотники
В столичном регионе отбита самая массированная атака беспилотников. По разным оценкам в регион прилетело несколько сотен беспилотников. Есть пострадавшие.
Мэр столицы в своем Telegram-канале поблагодарил силы противовоздушной обороны за отличную работу.
"Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву. На подлете к Москве сбиты 74 БПЛА, на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников. Спасибо силам ПВО ВКС МО за отличную работу", - написал мэр.
В Московской области насчитали еще более сотни сбитых беспилотников, есть разрушения в городском округе Домодедово и Видном. Несколько человек пострадало.