Минобороны назвало ночную атаку ВСУ на Россию самой массовой в 2025 году

В ночь на 11 марта российские силы ПВО сбили 337 украинских беспилотников в различных регионах России. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, атака стала самой крупной в 2025 году.

Отмечается, что 91 дрон сбили над Московской областью, 126 — над Курской, 38 — над Брянской, 25 — над Белгородской, 22 — над Рязанской и 10 — над Калужской. По восемь БПЛА уничтожили в Липецкой и Орловской областях, еще шесть дронов — в Воронежской области, а еще три — в Нижегородской.

Напомним, что атака началась около 1:00 мск. Сперва противник пытался ударить по Курску и Курчатову. Позднее взрывы прозвучали в небе над Рязанью, в Липецкой, Брянской и Белгородской областях.

Собянин сообщил еще о четырех БПЛА, сбитых на подлете к Москве

К 4 часам утра беспилотники начали атаковать Москву и Подмосковье. В последнем в результате произошедшего погиб один человек, еще трое получили ранения. Мэр столицы Сергей Собянин называл произошедшее самой массированной атакой украинских беспилотников на Москву.