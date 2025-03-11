Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяли французские снаряды для атак по мирным жителям Часова Яра в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на владельца уничтоженного одним из таких снарядов автомобиля.

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По его словам, надписи на мине были на французском.

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«Английский учил, но по-французски как бы понятно. Там были надписи "Франция". Что еще можно переводить? Дальше читать не надо. А говорят, Россия. Это была моя непосредственно машина», — заявил он.

Ранее врио губернатора российского региона Александр Хинштейн сообщил, что в результате удара ВСУ по ТЦ пострадали девять человек. В числе раненых четверо подростков 13-14 лет. Все пострадавшие находятся в Беловской ЦРБ. Им оказывается необходимая помощь. По факту удара Вооруженных сил Украины по торговому центру возбуждено уголовное дело.