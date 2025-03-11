В России повысили защищенность «Гвоздик»

Российские волонтеры оснастили две самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика» комплектами дополнительной брони, которые повышают защищенность машин от дронов. Фотографии доработанных САУ опубликовал Telegram-канал «VБроне_31».

На снимках показали две «Гвоздики» с унифицированными комплектами защиты. Машины получили дополнительные стальные плиты, которыми прикрыли корпус и ходовую часть. Над башней САУ установили решетчатый экран для защиты верхней полусферы от дронов, а уязвимые участки корпуса дополнительно прикрыли стальными цепями.

2С1 «Гвоздика» – советская самоходная гаубица

Серийный выпуск САУ 2С1 «Гвоздика» начался в 1971 году. Плавающая машина на гусеничном шасси вооружена гаубицей 2А31 калибра 122 миллиметра. Бронирование «Гвоздики» обеспечивает защиту от пуль стрелкового оружия.

В январе 2024 года командир расчета «Гвоздики» с позывным Саур рассказал о применении снарядов с повышенной дальностью. Стандартный снаряд САУ позволяет поражать цели на расстоянии около 15 километров.