В США пообещали не оказывать военную помощь России

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио дал твердые гарантии, что Вашингтон исключает любую возможность предоставления военно-технической поддержки России в связи с конфликтом на Украине.

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«Могу заверить вас в одном: мы не будем оказывать военную помощь России», — сказал он. Слова Рубио приводит New York Times.

Рубио высказался о возвращении Украины к границам 2014 года

По словам Рубио, в его планах – обсуждение с представителями украинской стороны в Саудовской Аравии перспектив возобновления военной помощи со стороны Вашингтона Киеву. При этом, он отметил, что позиция Соединенных Штатов может претерпеть изменения, если у Вашингтона появится уверенность в серьезности намерений Украины достичь мирного урегулирования конфликта.

Ранее Рубио выразил мнение, что возвращение Украины к границам, существовавшим до 2014 года, представляется крайне затруднительным.