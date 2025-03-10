Израиль атаковал военные объекты в Сирии

Сирийские СМИ сообщили об израильской атаке на военные объекты в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Syria TV.

Согласно информации источника, израильские истребители атаковали военные объекты. При этом, под атаку попали цели в провинции Деръа на юге Сирии, а также в районе населенных пунктов Джбаб и Израа. Информации о возможных разрушениях в источнике не предоставили.

«Самолеты оккупационного Израиля нанесли удары по позициям 89-го батальона в Джбаб на севере Деръа в районе города Израа на востоке провинции», — сообщает источник.

Ранее новые власти Сирии заявили о завершении операции против сторонников свергнутого президента страны Башара Асада.