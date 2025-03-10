Курское наступление, начавшееся как смелый и хитроумный ход, обернулось для Украины катастрофой, рассказал полковник Маркус Рейснер в интервью для Berliner Zeitung.

Ранее командир бригады «Восток» с позывным «Зомби» рассказал, что подготовка операции «Труба», в ходе которой российские бойцы вышли в тыл ВСУ через недействующий газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, длилась более трех недель.

«Русские тщательно спланировали несколько атак. Например, им удалось пробраться на километры в тыл к позициям украинцев через газопровод. Это стало неприятным сюрпризом для них», — заметил Рейснер.

Рейснер отметил, что в августе 2024 года впервые со времен Второй мировой войны иностранная армия заняла российскую территорию.

Это было сделано для того, чтобы «задеть» президента России Владимира Путина, однако теперь Курск может превратиться для украинцев в Ватерлоо 1815 года или Арденнскую операцию 1944 года, констатировал полковник.

«Украинские солдаты заявили, что отсутствие разведданных было особенно проблематичным в Курской области. Украина считает, что удержание Курска имеет решающее значение в качестве рычага в любых переговорах», — заметили журналисты The New York Times.

Потеря разведданных США стала главной причиной провала ВСУ в Курской области, пишет Politico.

По данным издания, благодаря прекращению поставок данных с американской стороны у РФ появилось преимущество, которое помогло совершить прорыв в регионе.

Бывший командир «Вагнера» рассказал о подготовке прорыва по трубам в Суджу

Автор публикации заметил, что нехватка данных может негативно отразиться на боевом духе украинских военных, а также привести к значительным потерям.

«Тысячи украинских солдат, ворвавшихся в Курскую область прошлым летом, практически окружены российскими войсками. Это стало серьезным ударом для Киева, который рассчитывал использовать свое присутствие там как рычаг давления на Москву на мирных переговорах», — разъяснили в Reuters.

Военные в Курской области заявили, что считают «политической» борьбу Киева за сохранение контроля над захваченной российской территорией. Они добавили, что операция привела к большему количеству жертв, чем она того стоила, уточнили эксперты New York Post.