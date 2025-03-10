Бойцы ВСУ выразили желание получить паспорта России

Бойцы ВСУ Владимир и Андрей выразили желание получить российское гражданство после того, как попали в плен к ВС РФ. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Мужчины рассказали, что в начале февраля заняли указанные им позиции. Они пояснили, что командование забыло о них, не присылало продукты.

В связи с этим, заметили пленные, им приходилось рыться в мусорках или топить снег, потому что не было воды. Они добавили, что боялись сдаваться российским военным, так как пропагандисты пугали их «ужасами русского плена».

Вместе с тем, когда их отряд попал в окружение, они решили сложить оружие и сдаться в плен.

По их словам, в плену они всем обеспечены — едой, водой, постельным бельем. Они уточнили, что готовы получить российское гражданство и надеются на скорое окончание конфликта.

Ранее сообщалось, что украинские военные, попав в плен, нередко просят предоставить им гражданство России. Такие случаи фиксировались в 2022-2023 годах.

В 2024-2025 годах бойцы ВСУ, по данным Минобороны РФ, стали сдаваться в плен целыми группами. Соответственно, выросло количество желающих получить российское гражданство.

«Многие бывшие военнослужащие ВСУ отказываются быть обменянными назад на Украину, так как их снова направляют в зону боевых действий с Россией», — пояснил военкор Юрий Котенок.

Кроме того, заметил журналист, многие пленные заявляют о том, что желали бы получить российский паспорт.