Путин присвоил звание "гвардейский" 26-му полку РХБЗ

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание "гвардейский" 26-му полку радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Об этом сообщается на портале правовой информации.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постанавляю: присвоить 26-му полку РХБЗ почетное наименование "гвардейский", - говорится в указе.