Главком ВСУ прокомментировал положение украинских войск в Курской области

Угрозы окружения подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) находящихся в Курской области, нет.

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Так прокомментировал положение украинских военных в российском регионе главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский, его слова опубликовал в Telegram Генштаб ВСУ.

«Сейчас угрозы окружения наших подразделений в Курской области нет. Подразделения осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны», — заявил он.

Сырский также фактически подтвердил отступление ВСУ. По его словам, украинские военные отходят на «выгодные рубежи обороны».