Бывший командир «Вагнера» рассказал о подготовке прорыва по трубам в Суджу

Бывший командир штурмового отряда ЧВК «Вагнер» рассказал о том, как готовилась операция по прорыву в Суджу через газовые трубы. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z. Военкоры русской весны».

Как рассказал командир с позывным Зомби, операция получила название «Поток». План заключался в том, что российские военные могли попасть в город в Курской области через газовые трубы. При этом Зомби утверждает, что операция готовилась более трех недель — в ней были задействованы «многие силы и колоссальные мероприятия».

«Чтобы пройти по трубе пришлось останавливать подачу газа, производить выкачку газа и закачку кислорода в трубу. Затем начались оборудование выходов на поверхность, накопителей для личного состава, завоз БК и воды, оборудование туалетов — на это ушло более трех недель», — сообщает источник.

В Госдуме прокомментировали прорыв российских штурмовиков в Суджу по газопроводу

Ранее российские военные проникли в город Суджа в Курской области через неиспользуемую трубу газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород». Согласно заявлению пресс-службы Добровольческого штурмового корпуса, всего в операции было задействовано более 800 российских военнослужащих.