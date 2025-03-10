SIPRI: Украина стала мировым лидером по импорту вооружений

За период с 2020 по 2024 год Украина стала мировым лидером по импорту вооружений и военной техники.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI).

Отмечается, что США продолжают увеличивать свою долю на глобальном рынке вооружений, достигнув 43%, а на Европу за четыре года пришлось 28% мирового импорта вооружений.

Как ранее сообщили в SIPRI, доходы 100 крупнейших компаний — производителей оружия в 2023 году выросли на 4,2% по сравнению с 2022 годом.