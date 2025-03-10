Испания может отправить миротворцев на Украину

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Власти Испании готовы отправить миротворцев на Украину, но пока не приняли окончательного решения. Оно будет зависеть от гарантий безопасности и правового мандата операции, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, главы государств и правительств западных стран в последние два года постоянно обсуждают тему отправки воинских контингентов на Украину. Часть лидеров выступает в поддержку этой инициативы, часть полагает, что мера может привести к эскалации конфликта.

«Если после заключения мирного соглашения с Россией на Украине появится европейская военная миссия, Испания должна будет так или иначе внести в нее свой вклад. Сейчас наша задача — помочь [Владимиру] Зеленскому подойти к переговорам с Россией в максимально выгодной позиции, а не строить предположения о будущем», — отметил представитель Минобороны Испании.

Источник заметил, что среди возможных сценариев, которые рассматривает испанское правительство, — отправка военных наблюдателей для контроля за соблюдением потенциального перемирия, перенос европейской миссии по подготовке украинских военных (EUMAM) на территорию Украины, а также участие в силах сдерживания.

Ранее председатель правительства Испании Педро Санчес сообщил, что страна может отправить военных на Украину в качестве миротворческих сил в случае достижения соглашения о прекращении конфликта.