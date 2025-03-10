Ветераны ЧВК «Вагнер» заявили, что Франция потеряет элиту своей армии и лучшую технику, если присоединится к боевым действиям. Об этом они рассказали Daily Storm.

Один из собеседников издания заявил, что российские силы уже «кромсали» французов в районе Артемовска. Он добавил, что после военных из Франции остаются плиты из брони, шлемы, аптечки и различное оборудование, которое можно использовать.

«Пусть отправляют, обновим себе [немало] оборудования и тактических приколюх. А так - это будет развертывание конфликта еще больше», - заявил ветеран ЧВК «Вагнер».

Другой военный заявил Daily Storm, что российские силы с легкостью уничтожают французские самоходные артиллерийские установки Caesar. Он подчеркнул, что говорить об усилении ВСУ с помощью Франции - «смешно».

«Здесь такая почва, что танки-то не всегда проезжают, не то что колесная бронетехника», - подчеркнул собеседник издания.

Весной 2024 года в Минобороны РФ заявили, что с начала СВО были ликвидированы 5962 иностранных наемника Украины. Сообщалось, что погибли 147 из 356 французских наемников.

В своем телеобращении к нации 5 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия стала угрозой для Франции и для Европы в целом. Макрон обвинил Москву в превращении украинского кризиса в «глобальный конфликт». Президент Франции заявил, что урегулирование не может быть достигнуто «путем капитуляции Украины».

Также Макрон допустил, что для гарантий безопасности Украины может понадобиться «развертывание европейских сил». По его словам, миротворцы не стали бы воевать и не отправились бы на линию соприкосновения, но «оказались бы на Украине, как только будет подписан мир, чтобы гарантировать его полное соблюдение».