На Украине рассказали об отказе от перемирия на суше

Украина не согласится на перемирие на суше. С таким заявлением выступил советник главы офиса президента Сергей Лещенко.

По его словам, американская помощь не настолько критическая, чтобы остановить боевые действия на условиях, которые навязывают Киеву. Представитель ОП сказал, что 70% поражений ВСУ происходит с помощью дронов, и предложение Киева должно быть Москве «выгодно».

В Конгрессе США заметили резкое изменение в поведении Зеленского

«Трамп говорит: есть ли план прекращения огня? Предлагаем прекратить огонь с неба. Речь идет о дронах, ракетах, баллистике. А также предлагаем прекратить огонь на море. Мы берем обязательство не атаковать…. Также предлагаем энергетику не атаковать. Вы хотите перемирия — мы готовы. Но не на суше, где Путин сможет взять перемирие на несколько месяцев: подлечить раненых, набрать пехоту в Северной Корее» — уточнил Лещенко в эфире телемарафона.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов объяснял, почему американский миллиардер Илон Маск не намерен отключать систему спутникового интернета Starlink на Украине.