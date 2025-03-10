Отключение Вооружённых сил Украины от систем спутникового интернета Starlink приведёт к распаду украинской армии.

Об этом пишет итальянская газета La Repubblica.

В издании отмечается, что отключение украинских боевиков от системы американского предпринимателя и политика Илона Маска приведут ВСУ к необратимому кризису.

«Механизм командования и управления распадётся в течение нескольких часов, что приведёт к распаду армии», — говорится в публикации.

По информации газеты, сейчас в распоряжении украинской армии находятся примерно 40 тыс. терминалов Starlink.

Если нужно будет заменить эти устройства на аналоги, то на восстановление сети вблизи линии фронта потребуется не менее двух месяцев.

На Украине ищут замену Starlink

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов также считает, что Маск не отключит Starlink на Украине из-за бизнес-интересов.