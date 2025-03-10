Алаудинов показал видео подготовки ВС РФ к операции «бросок через трубу»

Командир спецназа «Ахмат» , генерал-лейтенант Апти Алаудинов показал кадры подготовки к операции по заходу в тыл украинской армии в Судже через неработающий газопровод.

«Около полуночи 1 марта 2025 года, Суджанское направление. Подготовка бойцов спецназа «Ахмат» МО РФ к исторической операции «бросок через трубу», — подписал ролик Алаудинов.

Бойцы воспользовались газопроводом Уренгой — Помары — Ужгород, который ранее применялся для поставок газа через Украину. Военнослужащим пришлось преодолеть по трубе около 12 км в полной экипировке, чтобы зайти в тыл врагу. Там они выбили противника из промзоны.

«Уникальная операция по многокилометровому подземному заходу в Суджу, в тыл противника, войдёт не только в учебные пособия для спецслужб, но и в учебники истории России как событие, блестяще продемонстрировавшее бесстрашный дух и гранитную решительность российских бойцов, и положившее начало перелому в пользу России хода всей специальной военной операции!» — написал Алаудинов в канале.

Как сообщает «Абзац», отвагу бойцов, прошедших по газопроводу, отметил и член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он подчеркнул, что для такого подвига нужно иметь упорство, силу воли и духа. По мнению депутата, они заслужили достойную награду — которая положена при таких действиях командирам и «на одну ступень выше».