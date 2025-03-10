Силы РФ взяли под контроль трассу на Константиновку, по которой ВСУ получали снабжение
Трасса на Константиновку, по которой Вооруженные силы Украины (ВСУ) получали снабжение в Часовом Яре, находится под огневым контролем Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.
По данным канала, украинские бойцы могут оказаться в «котле».
«Из центральных районов города всушников выбивают десантники 98-й дивизии ВДВ. Штурмуют каждую многоэтажку, где засели боевики. Оборону противника продавили в Западном микрорайоне», — говорится в сообщении.
В январе этого года российские военные перерезали трассу, ведущую из Димитрова (украинское название — Мирноград) в Константиновку в Донецкой народной республике. В силовых структурах уточнили, что оперативная ситуация на этом участке фронта сильно бьет по логистике группировки ВСУ в Димитрове и окрестностях.
В феврале сообщалось, что российские войска оперативно купируют попытки ВСУ контратаковать в районе города Красноармейск.
17 февраля глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские войска в районе Красноармейска разрезают группировку ВСУ с нескольких сторон. Пушилин добавил, что очень важным является перерезание трассы Красноармейск-Константиновка.