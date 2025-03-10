Шведский военный самолет провел разведку Калининградской области

Швеция провела разведку вдоль границы Калининградской области и неподалеку от зоны СВО. Маршрут следования самолета SVF680 шведских ВВС можно отследить на портале Flightradar.

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Так, воздушное судно совершило полет из шведского Линчепинга к польскому Гданьску, после чего начало курсировать возле Калининградской области. Затем самолет аккуратно долетел до украинской границы и развернулся на север.

Сейчас SVF680 находится над Балтийским морем, а его маршрут должен закончиться в финском городе Тампере.

В январе в Госдуме заявляли о росте активности польской армии у границ Калининградской области: войска и техника НАТО двигались по территории Польши у западных рубежей России.