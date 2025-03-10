Хинштейн объяснил отказ передать кислородные баллоны бойцам СВО

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн разъяснил в своем Телеграм-канале ситуацию якобы с отказом регионального правительства передать бойцам СВО кислородные баллоны, которая обсуждается в соцсетях.

Хинштейн отметил, что его помощники получили голосовое сообщение от бойца с позывным "Моисей" с просьбой передать подразделению кислородные баллоны. Однако военнослужащий не назвал своих точных данных, не прислал официальных заявок.

"Направлять помощь непонятно куда и кому, по телефонному звонку, мы не можем", - отметил врио губернатора, подчеркнув, что за предоставленную помощь необходимо отчитываться и нужно четко понимать, что помощь действительно нужна и дойдет до адресата.

По словам Хинштейна, региональный оперативный штаб установил алгоритм, по которому заявки на предоставление необходимых вещей направляют командиры частей и подразделений. Он заверил, что в этом случае заявки в тот же день согласовываются с военным командованием. В данном случае, как выяснилось, "Моисей" является оператором БПЛА в подразделении, приданном к спецназу "Ахмат" и ему не давалось никаких полномочий напрямую обращаться к региону, что подтвердил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

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Хинштейн заверил, что никаких сложностей с "Ахматом" никогда не возникало и все вопросы решались и будут решаться незамедлительно. "Помогать нашим героям - наш священный долг", - подчеркнул врио главы региона.