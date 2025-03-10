Новые авиабомбы повышенной дальности заметили на Су-34

Российские многофункциональные фронтовые истребители-бомбардировщики Су-34 продолжают получать новые средства поражения. В социальных сетях появились фотографии такого боевого самолета, с подвешенными, как утверждается, авиационными бомбами ФАБ-500М62, получившими УМПК-ПД (унифицированные модули планирования и коррекции повышенной дальности).

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Ранее сообщалось о модернизированных боеприпасах массой в 250 килограммов, теперь же в Воздушно-космических силах РФ появились бомбы в два раза тяжелее.

Соответственно, они обладают еще большей разрушительной силой и могут поражать различные цели, принадлежащие формированиям киевского режима, не входя в зону действия средств противовоздушной обороны противника.

Также отмечается, что у самых тяжелых из применяемых в специальной военной операции ФАБ-3000 после доработок повысилась точность применения.