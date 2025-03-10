Times: Украина может разработать аналог Storm Shadow

Украина уже в этом году может разработать аналог британских крылатых ракет Storm Shadow, пишет газета The Times со ссылкой на командира подразделения операторов БПЛА ВСУ Валерия Боровика.

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«Я думаю, что скоро, возможно, в этом году мы увидим аналог Storm Shadow», — сказал он.

В статье подчёркивается, что в рядах ВСУ уверены в том, что Киев в состоянии произвести ракеты дальнего радиуса действия уже в 2025 году.

Глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров сообщил, что Минобороны подписало меморандум с немецким производителем системы ПВО IRIS-T.