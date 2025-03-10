Times: Украина может разработать аналог Storm Shadow

Украина планирует разработать свой аналог британских крылатых ракет большой дальности Storm Shadow в 2025 году. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на командира подразделения операторов дронов ВСУ.

© Wikipedia

Деталей плана по разработке «украинских Storm Shadow» собеседник газеты не привел. The Times отмечает, что Украина стремится самостоятельно производить хотя бы половину оружия, необходимого ей для ведения боевых действий.

Ранее британский журнал The Economist рассказал о разработке Украиной крылатой дальнобойной ракеты. Сообщалось, что двигатель ракеты представляет собой модернизированную версию двигателя, впервые использованного в 1944 году - в ракетах нацистской Германии Фау-1.

СМИ писали, что разработчики ракеты под названием «Трембита» хотят сделать ее дешевой в производстве (около десяти тысяч долларов за единицу) и при этом способной «долететь до Москвы». Российские эксперты подчеркивали, что у Киева нет базы для создания тактического оружия такого плана и он может создавать лишь «переделки старых ракет».