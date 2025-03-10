Оборона Вооруженных сил Украины в Курской области рухнула. По сообщениям СМИ, сейчас украинцы массово складывают оружие и сдаются в плен. Какие подробности о ситуации в регионе известны к данному часу - в материале «Рамблера»

Российские военные рассказали Telegram-каналу Mash, что противник покинул северную часть суджанского района и ретировался в Казачью Локню. Сам населенный пункт стал перевалочным перед отступлением. По их оценкам, сейчас там находятся до 3 тысяч солдат ВСУ.

Минобороны РФ накануне в Telegram-канале сообщало об освобождении населенных пунктов Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области. Mash пишет, что также зачищены хутора Правда, Кубаткин и Ивашковское. Утверждается, что в последнем противник решил добровольно сдаться российским войскам. Поселок Мирный и большая часть Махновки также под контролем ВС РФ.

По информации Telegram-канала «Два майора», на утро 10 марта в Судже продолжались бои. По данным Mash, они идут по линии улицы Строительная. В штурме активно участвуют силы 11-й бригады. Также бои начались в северной части Казачьей Локни, а южнее Суджи российские морпехи пытаются занять высоту в районе Гончаровки.

ВСУ ударили по своим же позициям в Курской области

Из новой сводки Минобороны РФ также стало известно о нанесении противнику поражения в районе населенных пунктов Гончаровка, Гуево, Заолешенка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Косица, Куриловка, Локня, Малая Локня, Олешня, Пушкарное, Суджа, Черкасское Поречное, Черкасская Конопелька и Южный. Были отражены три контратаки противника.