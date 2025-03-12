Раскрыты новые подробности о боях в Курской области

Lenta.ruиещё 1

Российские войска за сутки ударили по 12 бригадам и двум штурмовым полкам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Раскрыты новые подробности о боях в Курской области
© РИА Новости

Бои проходили возле населенных пунктов Суджа, Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Заолешенка, 1-й Княжий, Куриловка, Меловой, Олешня, Черкасская Конопелька и Черкасское Поречное. Помимо того, удалось отразить одну контратаку противника.

Украинские войска за сутки лишились танка, трех БМП, трех БТР, десяти боевых бронированных машин, трех орудий полевой артиллерии, бронированной ремонтно-эвакуационной машины, трех пунктов управления беспилотниками, а также более 260 бойцов. С момента вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 66 810 солдат.

Вооруженные силы России начали штурм Суджи днем 8 марта. Для прорыва в населенный пункт штурмовики нескольких подразделений использовали газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, по которому 800 бойцов преодолели более десяти километров и проникли в тыл ВСУ.

Утром 12 марта российские войска взяли Суджу под свой контроль. Отмечается, что подразделения противника покинули населенный пункт, практически не оказывая сопротивления.

Военные новости
Минобороны России
Суджа
Уренгой
Ужгород
Украина