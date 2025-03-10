В Кремле ответили на вопрос о ситуации с базами России в Сирии

Россия не комментирует ситуацию вокруг своих военных баз в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«По базам мы ничего не комментируем», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

МИД РФ: Россия встревожена резким обострением обстановки в Сирии

Ранее стало известно, что в Сирии идут ожесточенные бои в пригороде главного порта на Средиземном море Латакии. Уточняется, что в настоящее время вооруженное столкновение происходит вокруг деревни Батанита около порта.