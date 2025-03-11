Названа главная проблема американских истребителей F-16 на Украине

Главная проблема американских истребителей F-16 у Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это отсутствие необходимой авиационной инфраструктуры, объяснил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Об уязвимости западного самолета специалист рассказал «Ленте.ру».

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Ранее представитель командования ВВС ВСУ Юрий Игнат заявил, что переданные Украины самолеты F-16 не могут соревноваться с российскими истребителями Су-35. «F-16, которые у нас есть от партнеров, не очень новые, чтобы соревноваться с Су-35 один на один в воздушном пространстве», — заявил Игнат.

«Это легкий штурмовой истребитель, который требует связки с противовоздушной обороной (ПВО) не земле, в воздухе, и ВСУ такой системой не обладает. Они уступают нашим самолетам Су-30, Су-34, Су-35, Су-57 в скорости, маневренности, разведывательных способностях и вооружении», — заявил Матвийчук.

Главная проблема -- это базирование: у ВСУ нет необходимой для авиации инфраструктуры, которая требуется для F-16 -- это и системы наземно-диспетчерской службы, и системы обслуживания и ремонта — Анатолий Матвийчук, военный эксперт, полковник в отставке.

10 марта полковник ВСУ в отставке Роман Свитан заявил, что Украина полностью зависима от США в обслуживании истребителей F-16, что делает использование этих самолетов проблематичным. По его словам, из-за меняющегося отношения США к конфликту на Украине ВСУ будет лучше полностью перейти на французские самолеты Mirage и Rafale.