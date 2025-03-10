Силы ПВО ВС России сбили МиГ-29 ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО уничтожили МиГ-29 ВСУ.

Об этом сообщается в сводке ведомства.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты в воздушном бою самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины, а также пять управляемых авиационных бомб JDAM, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 50 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО уничтожили девять украинских дронов над регионами России за прошедшую ночь.