СМИ: украинские военные признают поражение в Курской области
Находящиеся на территории Курской области украинские военные признают, что терпят поражение на фоне наступления российских сил. Об этом пишет британское издание Independent.
В своей статье газета приводит сообщение, полученное от одного из украинских военных, находящихся на территории российского региона.
«Мы проигрываем», - написал он.
Ранее СМИ со ссылкой на источники в российских силовых структурах сообщили, что Вооруженные силы Украины лишились безопасных путей снабжения своей группировки в районе Суджи, и с 8 марта десятки украинских солдат сдались в плен.
ВСУ ударили по своим же позициям в Курской области
В свою очередь Минобороны России опубликовало кадры с отступающими из Суджи колоннами украинских военнослужащих, отметив, что всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли почти 66 тысяч человек.