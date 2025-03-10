Находящиеся на территории Курской области украинские военные признают, что терпят поражение на фоне наступления российских сил. Об этом пишет британское издание Independent.

В своей статье газета приводит сообщение, полученное от одного из украинских военных, находящихся на территории российского региона.

«Мы проигрываем», - написал он.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в российских силовых структурах сообщили, что Вооруженные силы Украины лишились безопасных путей снабжения своей группировки в районе Суджи, и с 8 марта десятки украинских солдат сдались в плен.

ВСУ ударили по своим же позициям в Курской области

В свою очередь Минобороны России опубликовало кадры с отступающими из Суджи колоннами украинских военнослужащих, отметив, что всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли почти 66 тысяч человек.