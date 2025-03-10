Рогов объяснил, почему Илон Маск не отключит Starlink на Украине

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости заявил, что американский бизнесмен Илон Маск не пойдет на отключение системы спутникового интернета Starlink на территории Украины из-за бизнес интересов.

Рогов объяснил, почему Маск не отключит Starlink на Украине
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По его словам, в настоящий момент Starlink продолжает работать на территории постукраинского пространства.

«Я уверен, что ничего в этом вопросе не изменится, поскольку во главе угла - бизнес интересы», - отметил Рогов.

Он уточнил, что компания, которой владеет америк

анский миллиардер, получает немалые доходы от работы системы Starlink на территории Украины.

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