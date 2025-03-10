Путин поручил освободить от призыва воевавших на стороне ДНР и ЛНР россиян

Правительство РФ должно к 30 марта освободить от призыва на срочную службу тех россиян, которые принимали участие в боевых действиях против украинских формирований с 2014 года в составе структур Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин, перечень публикует Кремль.

Кабмину поручено "обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений". Освобождение от призыва коснется тех, кто принимал "не менее шести месяцев, в соответствии с решениями органов государственной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, участие в боевых действиях, <…> начиная с 11 мая 2014 года", указывается в поручении.

Социальный координатор фонда "Защитники Отечества" Наталья Линник на встрече с президентом рассказала о правовой коллизии, когда повестки на срочную службу получают участники боевых действий в 2014-2022 годах. Поскольку они не имеют военного билета российского образца, в военкомате их считают не прошедшими военную службу. Президент России пообещал сделать все необходимое для разрешения ситуации.