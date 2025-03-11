Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Курск»

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Курск». Об этом сообщило Минобороны России.

Герасимов заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Валерия Солодчука, а также командиров соединений и других должностных лиц. Начальнику Генштаба доложили о сложившейся обстановке и о ходе выполнения боевых задач.

Валерий Герасимов отметил успехи соединений и воинских частей группировки. Также он отдал указания на дальнейшие действия.