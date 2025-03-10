FT: Россия вошла в тройку стран — лидеров по экспорту вооружений

Россия вошла в топ-3 стран — лидеров по экспорту вооружений, пишет Financial Times со ссылкой на данные Стокгольмского института исследования проблем мира.

«Данные также показали, что десятка крупнейших экспортёров оружия за последние пять лет осталась той же, что и в предыдущий период, однако Россия перешла на третье место после Франции из-за сокращения экспорта», — сообщает издание, отмечая, что две трети проданных Москвой вооружений были направлены в Индию, Китай и Казахстан.

При этом Соединённые Штаты не только сохранили за собой первое место в соответствующем перечне, но и нарастили долю в мировом экспорте с 35 до 43% за пять лет.

Ранее «Рособоронэкспорт» показал на авиасалоне Aero India 2025 новейшие российские двигатели «Изделие 177С» и ВК-650В.