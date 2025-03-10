FT: Россия вошла в тройку стран — лидеров по экспорту вооружений

Россия вошла в топ-3 стран — лидеров по экспорту вооружений, пишет Financial Times со ссылкой на данные Стокгольмского института исследования проблем мира.

FT: Россия вошла в тройку стран—лидеров по экспорту вооружений
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«Данные также показали, что десятка крупнейших экспортёров оружия за последние пять лет осталась той же, что и в предыдущий период, однако Россия перешла на третье место после Франции из-за сокращения экспорта», — сообщает издание, отмечая, что две трети проданных Москвой вооружений были направлены в Индию, Китай и Казахстан.

При этом Соединённые Штаты не только сохранили за собой первое место в соответствующем перечне, но и нарастили долю в мировом экспорте с 35 до 43% за пять лет.

Ранее «Рособоронэкспорт» показал на авиасалоне Aero India 2025 новейшие российские двигатели «Изделие 177С» и ВК-650В.

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