ВСУ атаковали собственные позиции в Судже из HIMARS — из-за потери связи украинские солдаты решили, что там работают российские штурмовики и ударили по своим.

«Удар был нанесён по Судже и окраинам... Одна из ракет... упала на подразделение ВСУ, пытающееся удержать Суджу, — количество погибших украинских военных уточняется», — пишет SHOT.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Север» успешно освободили село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области.

При этом потери Вооружённых сил Украины за минувшие сутки на Курском направлении превысили 350 бойцов.