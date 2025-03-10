Стали известны неожиданные подробности о «секретных бойцах» российской армии

Лошади и ослы стали неожиданными «секретными бойцами» российской армии. Об этом заявила американская газета The Wall Street Journal, отмечая, что животные используются для транспортировки припасов.

По словам автора статьи, подобная перевозка остается незамеченной для беспилотников. Он назвал это доказательством «изобретательности» Вооруженных сил РФ, а также показательным примером использования старинных методов в современном высокотехнологичном конфликте.

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Напомним, что СМИ сообщали об использовании ослов и верблюдов в зоне проведения спецоперации еще в феврале. Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев тогда отмечал, что они используются в прифронтовой зоне для доставки боеприпасов, поскольку очень выносливы. Депутат подчеркивал, что «горячо приветствует» использование методов транспортировки, которые минимизируют потери среди личного состава.