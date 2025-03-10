Стали известны неожиданные подробности о «секретных бойцах» российской армии

Лошади и ослы стали неожиданными «секретными бойцами» российской армии. Об этом заявила американская газета The Wall Street Journal, отмечая, что животные используются для транспортировки припасов.

Стали известны неожиданные подробности о «секретных бойцах» российской армии
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По словам автора статьи, подобная перевозка остается незамеченной для беспилотников. Он назвал это доказательством «изобретательности» Вооруженных сил РФ, а также показательным примером использования старинных методов в современном высокотехнологичном конфликте.

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Напомним, что СМИ сообщали об использовании ослов и верблюдов в зоне проведения спецоперации еще в феврале. Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев тогда отмечал, что они используются в прифронтовой зоне для доставки боеприпасов, поскольку очень выносливы. Депутат подчеркивал, что «горячо приветствует» использование методов транспортировки, которые минимизируют потери среди личного состава.

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