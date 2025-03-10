ВСУ ударили по своим же позициям в Курской области

ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по собственным позициям на курском направлении из-за потери связи с подразделениями. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, удар был нанесен Украиной по району Суджи. Одна из ракет упала на подразделение ВСУ. Количество погибших украинских солдат пока неизвестно.

Ранее источник ТАСС в российских силовых структурах рассказал, что ВСУ лишились безопасных путей снабжения своей группировки в районе Суджи. Источник агентства также сообщал, что с 8 марта десятки украинских солдат сдались в плен российским военным в Курской области.

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Минобороны РФ опубликовало кадры с отступающими из Суджи колоннами ВСУ. Российские военные сообщали, что всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли почти 66 тысяч военнослужащих, 387 танков, 300 боевых машин пехоты, 264 бронетранспортера, более двух тысяч боевых бронированных машин, а также другие вооружения и военную технику.