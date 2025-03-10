США ускоряют поставки оружия на Тайвань

Соединённые Штаты пытаются ускорить поставки оружия на Тайвань, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на интервью директора Американского института на острове Рэймонда Грина.

«Если конфликт на Украине закончится, мы должны переключить наше внимание на оборонительные потребности Тайваня», — отметил он.

По словам эксперта, Вашингтон работает над ускорением поставок оборудования, связанного с асимметричной войной.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня и надеются на мирное решение.