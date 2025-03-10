Северная Корея запустила баллистические ракеты

В понедельник 10 марта Северная Корея провела испытания баллистических ракет. Как заявили в Объединенном комитете начальников штабов (ОКНШ) Вооруженных сил Южной Кореи, в 13:50 по местному времени (7:50 мск) был зафиксирован запуск нескольких неопознанных баллистических ракет из района провинции Северная Хванхэ в западном направлении.

Южнокорейские военные уточнили, что запущенные ракеты, вероятно, относятся к классу близкодействующих баллистических (CRBM) с дальностью полета 60-100 км. Это первый подобный запуск с 14 января и первый с момента инаугурации Трампа 20 января.

По мнению аналитиков Сеула, запуск ракет малой дальности может быть попыткой КНДР проверить реакцию новой администрации США, а также реакцией на стартовавшие сегодня ежегодные южнокорейско-американские военные учения "Свободный щит" (Freedom Shield, FS), которые продлятся до 20 марта. Пхеньян традиционно рассматривает эти маневры как подготовку к нападению.

Ранее МИД Северной Кореи уже выступил с резкой критикой учений, заявив, что они лишь укрепляют решимость КНДР придерживаться политики "наиболее жесткого противостояния" с США.