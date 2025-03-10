За минувшие сутки российские войска освободили Константинополь в ДНР. Военный эксперт Ян Гагин заявил: освобождение города откроет ВС РФ дорогу на Днепропетровскую область.

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В Курской области в ходе операции «Труба» российскими войсками был освобожден ряд населенных пунктов: Малая Локня, Охотничий, Локня, Никольский, Мирный, Михайловка, Правда, Черкасская Конопелька, Викторовка, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, Косица и Лебедевка.

Военкор Котенок сообщил об освобождении Махновки.

Силовики заявили: освобождение Лебедевки приближает ВС РФ к Судже, до нее остается чуть более 10 км.

Также в силовых структурах сообщили о начале боев за н.п. Днепроэнергия в ДНР.

Хутор Новенькое освобожден в Сумской области.

«Два майора» сообщили об освобождении Мартыновки в Суджанском районе. «Военкоры русской весны» пишут: под Суджей освобожден хутор Кубаткин.

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил об ударе по газотранспортному узлу в пригороде Запорожья.

Украинская военнопленная Галина Казимова рассказала о нечеловеческом отношении в ВСУ. По ее словам, раненных не забирают с поля боя.

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по объекту с военными в пригороде Николаева.

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил: ВСУ наращивают группировку в Северске из-за продвижения российской армии.

По его словам, Северск является логистическим узлом, откуда боевики отправляются на передовые позиции.

Группа ВСУ сдалась в плен у н.п. Комар на границе ДНР и Днепропетровской области.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил: ВСУ перебрасывают в ДНР дополнительные силы с Курского направления.

Курское направление. Минобороны сообщает об отражении 2 контратак. Уничтожено 350 боевиков, 6 сдались в плен. За сутки площадь вражеского плацдарма уменьшилась на 50 квадратных км.

В районе Махновка-Колмаков отбита контратака. ВС РФ вышли к восточной окраине Суджи, на северо-восточной и восточной окраинах города идут бои. Есть продвижение к Южному и Зазулевке.

За Ивашковский идут бои. Минобороны опубликовало кадры уничтожения автоколонны ВСУ, отступавшей из Суджи. «Военкоры русской весны» сообщили о попадании боевиков в котел между Суджей и Малой Локней. В районе Махновки, у Гуево и Мелового идут штурмовые действия. «Военная хроника» сообщает о боях в Богдановке и за Дмитрюков.

О ситуации на других направлениях

Купянское направление. Имеется продвижение к Кондрашовке и Малой Шапковке на 400 м.

Днепропетровское направление. За Успеновку идут бои. Наши атакуют в направлении Новоалександровки, Котляровки, Преображенки, а также Троицкого и Богдановки. За балки Саранная, Ставковая и Соленькая идут бои.

Часовоярское направление. Российские войска закрепляются в микрорайоне Западный.

Северское направление. Военкор Котенок пишет о продвижении в направлении Северска, до города остается 7 км. Сообщается о возрастании интенсивности боев в районе Макеевки.

Торецкое/Дзержинское направление. ВСУ пытаются контратаковать. В центре Торецка уничтожена бронегруппа врага.

Краснолиманское направление. Расширена зона контроля в направлении Новомихайловки.

Покровское/Красноармейское направление. Уничтожены танк и пехота ВСУ. У северной окраины Зеленого и севернее Нового Труда идут бои. В районе Удачное-Котлино враг пытается оказывать давление. ВС РФ вернули часть Шевченко и вытесняют противника с северо-восточной и северной окраин. В районе Песчаного идут бои.

В районе Елизаветовки и Малиновской развязки идут бои. Враг пытается контратаковать в Тарасовке.

Запорожское направление. Расширена зона контроля севернее Работино, есть продвижение к Новоданиловке на 1.5 км. Сорваны инженерные работы ВСУ. За Пятихатки идут бои.

Угледарское направление. ВС РФ атакуют в Вольном Поле. За окраины Алексеевки идут бои. Есть продвижение на 3 км к Богатырю.

Успехи группировок российской армии

Бойцы «Востока» уничтожили 145 боевиков, 3 орудия полевой артиллерии.

Военнослужащими Западной группировки уничтожено 255 ВСУшников, 10 автомобилей, 2 станции РЭБ, склад боеприпасов.

«Южане» уничтожили 250 украинских военнослужащих, 2 склада материальных средств.

Бойцами Днепровской группировки уничтожено 80 боевиков, станция РЭБ, 3 склада боеприпасов.

Ситуация на международной арене

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил: Зеленский попытается сорвать мирные переговоры.

Дональд Трамп сообщил: киевский режим не выживет даже с поддержкой Штатов. Также американский президент заявил о недостаточном желании Украины мирно урегулировать конфликт.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню: «Франция выделит, благодаря процентам от замороженных российских активов, новый транш в 195 миллионов евро для помощи Украине на военном уровне».

Украинские военные признают поражение в Курской области

Полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис: «Трамп сфокусирован на завершении конфликта. Но он также смотрит и в будущее, ему важно установить хорошие отношения между двумя сверхдержавами: РФ и США».

Польский политолог Лукаш Адамский сообщил: Европа не сможет компенсировать Киеву военную помощь от США.

Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага призвал ЕС отменить санкции против России.