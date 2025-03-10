Рогов: ВС России ударили по газовому узлу в пригороде Запорожья

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что российские войска нанесли удар по газотранспортному узлу в пригороде Запорожья, который обеспечивал снабжение промышленных предприятий, работающих на нужды украинского ВПК.

По словам Рогова, удар был нанесён с использованием дронов, что привело к масштабному пожару и нарушению работы газотранспортных линий.

«Наши дроны нанесли удар по газотранспортному узлу в ближайшем пригороде Запорожья, через который шло снабжение промышленных предприятий, работающих на военные нужды режима Зеленского», — цитирует его РИА Новости.

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Как сообщается, площадь пожара превысила 700 кв. м.

Ранее Рогов отмечал, что российские военные сорвали ротацию ВСУ на Ореховском направлении Запорожского фронта и уничтожили склад с боеприпасами.