В Северной Корее показали строительство первой атомной субмарины

В Северной Корее ведется строительство первой атмной подводной лодки. Об этом Кореи (ЦТАК).

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Лидер КНДР Ким Чен Ын 8 марта посетил одну из стратегических судоверфей, на которой ознакомился с ходом работ на субмарине. Отмечается, что подлодка будет вооружена «стратегическими управляемыми ракетами».

25 января КНДР успешно испытала стратегическую крылатую ракету, предназначенную для подводного базирования. Запущенные ракеты преодолели дистанцию 1500 километров примерно за 7500 секунд и поразили цели. Таким образом, средняя скорость полета составила 720 километров в час.