Назван основной поставщик оружия на Украину

Западная Европа в настоящий момент является основным поставщиком оружия на Украину. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости.

Назван основной поставщик оружия на Украину
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Он отметил, что западноевропейские страны стали главным источником вооружения для украинских войск после приостановки военной помощи Киеву со стороны Вашингтона. По словам собеседника агентства, оружие поставляется как железнодорожным, так и грузовым автотранспортом.

«По-прежнему задействуется в качестве основного логистического хаба польский город Жешув, куда, в том числе, прилетают самолеты с вооружением из Британии», — указал он.

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