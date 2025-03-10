Назван основной поставщик оружия на Украину

Западная Европа в настоящий момент является основным поставщиком оружия на Украину. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что западноевропейские страны стали главным источником вооружения для украинских войск после приостановки военной помощи Киеву со стороны Вашингтона. По словам собеседника агентства, оружие поставляется как железнодорожным, так и грузовым автотранспортом.