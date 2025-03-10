Посольство России в Буэнос-Айресе вновь регистрирует попытки вербовать аргентинцев для участия в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РФ Дмитрий Феоктистов.

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По его словам, соответствующее объявление было опубликовано на сайте украинского посольства в латиноамериканской стране. В связи с этим российское диппредставительство направило ноту в МИД Аргентины с разъяснением, что такая деятельность грубо нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Дипломат отметил, что официального ответа не последовало. В то же время информация с сайта исчезла, добавил он.

По данным посольства РФ, со стороны Аргентины в боях участвовали не более нескольких десятков наемников, часть из которых уже ликвидировали.

Ранее посольство Украины в Аргентине уличили в вербовке наемников. Уточнялось, что число согласившихся на вступление в ряды ВСУ аргентинцев не превысило 50 человек.