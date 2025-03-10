Появились новые подробности прорыва российских бойцов в Суджу по газопроводу

Штурмовики Вооруженных сил (ВС) РФ, прорвавшиеся в Суджу Курской области по трубопроводу, почти неделю жили в газовой трубе. Об этом сообщила в своем Telegram-канале российский журналист Анастасия Кашеварова.

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По ее информации, бойцы за два дня преодолели 15 километров 750 метров, а потом еще четверо суток отдыхали и ждали подходящего момента для атаки.

«Враг был застигнут врасплох. ВСУ стали кидать кассетные боеприпасы на трубу минут через 30 после высадки. Но ребята уже успели зайти в посадки. Закрепились и вызвали панику у противника», — рассказала репортер.

Ранее в Добровольческом штурмовом корпусе сообщили «Ленте.ру», что более 800 российских военнослужащих и добровольцев вошли в Суджу, пробравшись в город через пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Противник не ожидал атаки с этого направления, в результате удалось полностью освободить промзону в городе и завязать бои в частном секторе.