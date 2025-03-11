Россия установила контроль над 12 населенными пунктами, расположенными на территории Курской области. Об этом официально заявило Министерство обороны. В ходе успешного наступления группировка войск «Север» освободила Агроном, Богдановку, Бондаревку, Дмитрюков, Зазулевку, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновку, Михайловку, Правду и Южный.

Как отмечает военный корреспондент Александр Коц, перечисленные населённые пункты окружают Суджу с трех направлений — северного, восточного и южного. Российские подразделения заняли их в ходе преследования противника, который отступал из Малой Локни. Возможности для отхода у украинских сил крайне ограничены: единственный путь ведёт к Юнаковке, но эта дорога полностью простреливается российской артиллерией. В условиях нехватки боеприпасов и личного состава удержание Суджи для ВСУ представляется маловероятным.

«Похоже, курский вояж ВСУ подходит к своему бесславному завершению», – резюмирует журналист.

По словам генерала Алаудинова, возле Суджи осталось всего 2-3 не освобожденных от врага населённых пункта. Да и в самой Судже дела у украинских боевиков можно охарактеризовать как «полный швах».

«РФ контролирует 15 % Суджи. Это конец гениальной операции Зеленского. Итог – тысячи трупов и «пропавших без вести», которых никогда не найдут», – пишет блогер Анатолий Шарий.

Военкор Юрий Котенок рассказывает, что основная группировка вражеских войск расположилась в прямоугольнике 6,5 на 12 км и насквозь простреливается артиллерией. Любые попытки передвижения противника жестко пресекаются.

«Южнее - вторая часть группировки противника в Курской области в районе Гуево - Горналь. Ее очередь наступит немного позже. Сейчас наши войска перемалывают именно суджанскую группировку», – сообщает военкор.

Алаудинов раскрыл, сколько пунктов осталось освободить возле Суджи

По данным «Военной хроники», ситуация на Курщине еще далека до окончательной победы. Да, противник бежит, но не везде и не в тех количествах, как пишут некоторые источники. Снизилась активность вражеской артиллерии и дронов. И за важные укрепрайоны вэсэушники цепляются уже не так отчаянно, как еще несколько дней назад.