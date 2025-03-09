Украина подписала меморандум с производителем системы ПВО IRIS-T

Министр обороны Украины Рустем Умеров подписал меморандум о взаимопонимании с немецкой компанией Diehl Defence, которая производит системы противовоздушной обороны (ПВО) Iris-T. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского оборонного ведомства.

«Подписанный документ открывает путь к крупным индустриальным проектам, которые позволят усилить способности ПВО», — сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что меморандум предполагает увеличение поставок ракет и систем ПВО в три раза. При этом сроки подписания юридически обязывающего соглашения, график поставок и их стоимость не уточняются.

В настоящее время Германия занимает второе место после США по объему поставок вооружений на Украину с 2022 года. Среди переданного вооружения — системы ПВО Iris-T, танки Leopard 1 и Leopard 2, реактивные системы залпового огня MARS II, заправочные машины Zetros, танковые мостоукладчики Biber, зенитные ракетные комплексы Patriot, машины для разминирования Wisent 1 и разведывательные беспилотники Vector.

По информации правительства ФРГ, страна выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в ближайшие годы в размере примерно €28 млрд. Из них, по сведениям Института мировой экономики на декабрь 2024 года, перечислены €12,6 млрд.

9 марта экс-премьер Украины, депутат Рады Юлия Тимошенко обвинила главу Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля в желании продолжать конфликт на Украине. Она обратила внимание на его слова о том, что Россия якобы «сможет использовать свои ресурсы для агрессии против Европы», если конфликт на Украине завершится ранее 2030 года.