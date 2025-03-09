Группировка ВСУ попала в котел к северу от Суджи

Группировка ВСУ в Курской области к северу от города Суджа попала в окружение. Об этом сообщает "Русская весна" в Telegram.

По информации военкоров, российские войска заняли позиции на линии Лебедевка - Казачья Локня - Мартыновка, отрезав часть подразделений ВСУ севернее Суджи и южнее освобожденной сегодня Малой Локни.

Как говорится в публикации, в этом районе находятся несколько опорных пунктов украинских войск.

Отметим, официально Минобороны РФ пока не подтверждало эту информацию.

При этом сегодня оборонное ведомство сообщило об освобождении населенных пунктов Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области.

Поселок Малая Локня находится примерно в 14 километрах севернее Суджи.

Как указали в министерстве, ВС РФ продолжают разгром подразделений ВСУ на территории российского региона.